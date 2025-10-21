اخبار السعوديه

الأمير المدينة والقنصل الماليزي يبحثان المواضيع ذات الاهتمام المشترك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم استقبال القنصل العام الماليزي في جدة روسلان شريف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتب سموه في الإمارة.

تبادل الأحاديث الودية

خلال الاستقبال، تبادل الطرفان الأحاديث الودية، وأبدوا سعادتهم باللقاء وتمنوا لبعضهما التوفيق والنجاح في أعمالهما.

مناقشة الموضوعات المشتركة

كما تم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية وماليزيا، والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

