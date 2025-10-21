الدورة التدريبية والتعليمية الـ 34 في مخيم الزعتري بالأردن من تنفيذ مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفذ المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورة التدريبية والتعليمية الـ 34 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية.

تضمنت الدورة تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة الهادفة إلى تطوير مهارات اللاجئين في مجالات الخياطة والتطريز، والرسم، وفنون الطهي، إضافة إلى تقديم دروس تقوية تعليمية، ودورات لمحو الأمية، وتعليم اللغة الإنجليزية.

بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 275 طالبًا وطالبة، بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والحياتية، وصقل مواهبهم، وتمكينهم من التعايش بفاعلية مع الظروف الاستثنائية للجوء، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

تأتي هذه الدورة ضمن الإطار العام للجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لرفع مستوى الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية والتعليمية للاجئين السوريين القاطنين في المخيم.