"مو عشان قرر يطلقك تروحي تطلعي ترند".. بالفيديو: أول تعليق من شقيقة زوج نجاح المساعيد بعد القبض عليه بتهمة سرقة 5 ملايين درهم من زوجته

موقع الخليج 365: نشرت شقيقة زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد مقطع فيديو دافعت خلاله عن شقيقها، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته.

وقالت في الفيديو: "شقيقي معروف من هو، ووالدنا ربانا على العز والغناء، وعنده أملاك في الأردن تتجاوز قيمتها 6 أو 7 ملايين، مو عشان قرر يتركك ويطلقك، تروحي تطلعي ترند على السوشيال ميديا علشان الشهرة واللايكات".

وأضافت: "إحنا تربينا على الاحترام والأخلاق، وما بندور على ترند أو شهرة، وراح نخلي القانون يأخذ مجراه بكل أدب واحترام، وأي شخص يحاول الإساءة لعامر السردي راح نلاحقه قانونيًا، مين ما كان".

يُذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد كانت قد نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن سرقة مبلغ مالي ضخم منها بلغت قيمته 5 ملايين درهم إماراتي، لتقوم لاحقًا الأجهزة الأمنية بالقبض على زوجها عامر السردي، وجارٍ التحقيق في القضية.