بالفيديو .. أول رد من وزير الخارجية الإيراني على تصريحات مدير وكالة الطاقة الذرية بشأن استخدام القوة ضد إيران

موقع الخليج 365: ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، التي لمح فيها إلى احتمال استخدام القوة ضد إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

تهديدات مماثلة

وقال عراقجي في تصريح للصحافيين: "لا أعلم إن كان غروسي قال ذلك بدافع القلق علينا أم التهديد"، مضيفاً: "على من يطلقون تهديدات مماثلة أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد".

استخدام جديد للقوة

وجاء ردّ الوزير الإيراني بعد يوم من تصريحات غروسي لصحيفة "لو تان" السويسرية، أعرب فيها عن قلقه من احتمال فشل المسار الدبلوماسي في معالجة الملف النووي الإيراني، قائلاً: "إذا فشلت الدبلوماسية، أخشى من استخدام جديد للقوة ضد المواقع النووية الإيرانية".