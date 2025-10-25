تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بمقيم أردني لجلب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة

موقع الخليج 365 ـ واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

أقدم/ هاني عبدالرحمن ذيب عبدالرحمن (أردني الجنسية) على جلب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة بقصد الترويج، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ هاني عبدالرحمن ذيب عبدالرحمن أردني الجنسية يوم السبت ١٤٤٧/٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٥م بمنطقة مكة المكرمة.