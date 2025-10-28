بالفيديو.. الرميان : النماذج القديمة لم تعد صالحة.. نحتاج تنظيمًا ذكيًا وأسواقًا مفتوحة لا مقيدة

موقع الخليج 365: كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أنه لا يمكن للحكومات أو القطاع الخاص النجاح بمفردهم، مشيرًا إلى أنه هناك حاجة لنموذج جديد للتعاون.

عهد جديد من الازدهار

وقال "الرميان"، خلال ‎كلمته بمبادرة مستقبل الاستثمار: "النماذج القديمة لم تعد صالحة، نحتاج إلى نموذجًا عالميًا وتعاونًا دوليًا لعهد جديد من الازدهار العالمي".

وأضاف أن مبادرة مستقبل الاستثمار هي موطن حدوث ذلك، حيث يلتقي قادة العالم والمستثمرون ليجتمعون.

التقنية وحدها لا تكفي

وتابع: "في عام 2025، يوجد 808 ملايين شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، والتقنية وحدها لا تكفي"، مشيرًا إلى أنه على الحكومات أن تكون على قدر المسؤولية.

الاستثمار الأجنبي

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نما 24% خلال عام واحد، موضحًا أنه هناك حاجة إلى تنظيم لا إفراط فيه وأسواقا مفتوحة غير مقيدة.

الثروة في المملكة

وأوضح أن الثروة في المملكة لا تُقاس بالأرقام وإنما بازدهار شعبها، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومات والمستثمرين مفتاح لتقدم مشترك يخدم البشرية.