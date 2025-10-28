هل يُعفى المتقدمون للسجل العقاري من المخالفة في حال تم رفض الطلب؟.. بالفيديو: مسؤول يجيب

موقع الخليج 365: قال المتحدث الرسمي للسجل العقاري يزيد اليحيا، إن مقدمي الطلبات على السجل العيني أو السجل العقاري يُعفون من المخالفة بمجرد التقديم، حتى في حال رفض الطلب، باعتبار أن التقديم يُعد دليلاً على الجدية في تصحيح الوضع.

وأوضح اليحيا أن بعض الطلبات تُرفض لأسباب تتعلق بوجود متطلبات معينة يمكن معالجتها لاحقًا، مشيرًا إلى أن الإعفاء من المخالفة يستمر من تاريخ تقديم الطلب وحتى صدور الصك.

وأضاف أن قيمة المخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال في حال عدم المبادرة بالتقديم أو تصحيح الوضع العقاري.