الفالح يستعرض ما حققته المملكة من تقدم في مؤتمر مستقبل الاستثمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف 4 مرات، متجاوزا الأهداف الموضوعة، مفيدا بأن رؤية المملكة 2030م، أثبتت مع مرور السنوات أنها حقيقة وليست حلما.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص» ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مبينا أن اقتصاد المملكة لم يعد قائما على النفط، وأن 40% من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، و90% من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة غير نفطي، مشيرا إلى أن المملكة حققت المزيد من التقدم والتحول في قطاعات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل: التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.

وشدد الفالح أن المملكة تمكنت من تخطي الكثير من العقبات مثل: جائحة كورونا، وانخفاضات النفط، إضافات إلى التوترات الإقليمية، بفضل الاحتياطات الكبيرة، والثبات العالي التي تعد نقطة قوة للمملكة، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع إلى 5%، مبينا أن العامين الماضيين شهد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتسارع في التحول الرقمي، مشيرا إلى المشاريع الوطنية الكبرى تواصل أعمالها وتستعد بعضها إلى افتتاح أبوابها.

واختتم حديثه، بالتأكيد على أن المملكة تؤمن بشكل كبير بالشراكة القوية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يقف خلف القطاع الخاص وحتى مع الشراكات مع المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى التزام المملكة بتقليل الحواجز للقيام بالتجارة.

وبين المشاركون في الجلسة أن القطاعات ذات العلاقة بالطاقة، تعد قطاعا واعدا ومليئا بالابتكار الذي من شأنه أن يبني مستقبلا أجمل للبشرية، مشيرين إلى أن الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة، ستسهم في الوصول إلى الأهداف في مدة زمنية أقرب.