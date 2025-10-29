دراسة حديثة تحذر من النوم ليلاً تحت الإضاءة.. قد يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة!

موقع الخليج 365: كشفت دراسة حديثة، أن إطفاء الأنوار أثناء النوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فشل القلب

وقال باحثون من جامعة "فليندرز" في أستراليا إن الإنارة تؤثر على جودة النوم واحتمالية إصابة الأشخاص ببعض الأمراض، كفشل القلب والسكتات الدماغية.

السكتة الدماغية

ووفق الدراسة المنشورة في مجلة "جاما نيتوورك أوبن"، فإن الأشخاص الذين ناموا في ظروف إضاءة ساطعة، أي مع تشغيل الأنوار العلوية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 56 بالمئة، وبمرض الشريان التاجي بنسبة 32 بالمئة، وبالسكتة الدماغية بنسبة 28 بالمئة.

نوبة قلبية

وأوضحت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات عالية من الضوء كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 47 بالمئة، وبالرجفان الأذيني بنسبة 32 بالمئة.