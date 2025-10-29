بالفيديو: مختص يكشف عن 4 عناصر غذائية تخفض التوتر وتحسن المزاج.. ويوضح مصادرها الطبيعية!

موقع الخليج 365: كشف أخصائي التغذية العلاجية علي الحداد، عن 4 عناصر غذائية تخفض التوتر وتحسن المزاج.

بذور الشيا والكتان

وقال الحداد في مقطع فيديو عبر منصة إكس: أوميجا 3 مضاد للالتهابات ومفيد لصحة الأعصاب والدماغ، مشير ا إلى أنه يوجد في السلمون كمصادر حيوانية، وفي بذور الشيا والكتان كمصادر نباتية.

الكاكاو والموز

وأضاف: المغنيسيوم مهم لتهدئة الجهاز العصبي ونقصه يجعل أعراض التوتر أسوأ، لافتا إلى أنه يوجد في الكاكاو والموز والأفوكادو.

السيروتونين والدوبامين

وتابع: مجموعة فيتامينات B التي تساعد في إنتاج الناقلات العصبية والتي تحفز في إنتاج هرمونات السعادة مثل هرمون السيروتونين والدوبامين، موضحا أنها توجد في البيض والأجبان والسمك واللحم.

الألياف والخضروات

واختتم: البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء والتي يجب تغذيتها من خلال أكل الألياف والخضروات والفواكه.