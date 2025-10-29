اخبار السعوديه

بالفيديو.. ترامب يمازح الحضور أثناء تسلمه أرفع وسام مدني في كوريا الجنوبية: "أود أن أرتديه الآن"

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرفع وسام مدني في كوريا الجنوبية من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

حيث قال مازحًا أثناء المراسم: "أود أن أرتديه الآن."

كما قُدم لترامب تاج "شلا" الذهبي، وهو قطعة أثرية ملكية كورية قديمة تعود إلى مملكة شلا التاريخية.

ويُذكر أن ترامب وصل إلى كوريا الجنوبية قادمًا من اليابان ضمن جولته الآسيوية التي تشمل عددًا من الدول.

