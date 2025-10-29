«المرة الأولى من رجل سبعيني».. بالفيديو.. مشهورة سناب «زهور سعود» تكشف عن عدد مرات زواجها

موقع الخليج 365: تحدثت مشهورة سناب شات زهور سعود، عن زواجاتها المتكررة والصدمات التي مرت بها.

المرة الأولى

وقالت زهور خلال مقطع فيديو: "أبوي زوجني بعمر 15 سنة لواحد عمره 70 سنة"، مشيرة إلى أنها عندما رأته لأول مرة لم تتحمل وعادت إلى منزل أهلها بسبب الصدمات التي حدثت لها

الزواج الثاني

وأضافت: "جتني صدمة قوية والموقف أثر فيني، ورجعنا جدة وزوجوني لشخص آخر كان فيه تعب، شفته وما ارتحت وذهبت للمستشفى".

زواج بدون زفة

وتابعت: "أنا مريت بأشياء قوية وصدمتني"، مشيرة إلى أنها جاءت بعد ذلك إلى الرياض وتزوجت بدون زفة.

الزواج من فلاح

وأكملت: "حتى زواجي بفلاح كان فيه مشاكل وضغط وكنا تعبانين، أنتم تستغربون من قيامي بحفلة كبيرة لكن أنا أبي أعيش والشيء اللي خاطري فيه بسويه".