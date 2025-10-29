مؤتمر “أبشر 2025” ومبادرة “أبشر طويق” تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود في ديسمبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحت رعاية سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، يعلن عن انطلاق فعاليات مؤتمر “أبشر 2025” في الرياض

تنطلق يومي 18 و19 ديسمبر المقبل فعاليات مؤتمر “أبشر 2025” في مدينة الرياض، برعاية سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. ويأتي المؤتمر هذا العام بمفهوم جديد ونهج مبتكر يجسد ريادة المملكة في مجال الحكومة الرقمية.

إطلاق المبادرات الرقمية الجديدة وعروض التقنيات المبتكرة

خلال المؤتمر، سيتم إطلاق عدد من المبادرات الرقمية الجديدة، بالإضافة إلى معرض تقني يستعرض أحدث المنجزات والحلول المبتكرة. كما ستقام أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في مجالات التقنية والتحول الرقمي والهوية الرقمية والأمن والسلامة.

إطلاق مبادرة “أبشر طويق” لتمكين الكوادر الوطنية في مجالات التقنية

وفي إطار المؤتمر، سيتم إطلاق مبادرة “أبشر طويق” في الأول من ديسمبر 2025، بهدف تمكين وتأهيل أكثر من 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق المملكة، لبناء كوادر وطنية متميزة في مجالات التقنية والتحول الرقمي.

تكريم الفائزين واستعراض المنجزات في مجال التقنية

ختاماً، سيتم خلال المؤتمر استعراض منجزات المشاركين في أسبوع أبشر طويق وتكريم الفائزين في مختلف المسارات التقنية. يعد مؤتمر “أبشر” في نسخته الأولى هذا العام منصة وطنية رائدة تعكس تطور منظومة وزارة الداخلية في مجال التقنية، وتبرز المنجزات الرقمية الوطنية.