"مشكلة خطيرة".. طبيب يكشف سبب الاستيقاظ المفاجئ والمتكرر أثناء الليل !

موقع الخليج 365: حذر مركز "ألدربيري كير" في بريطانيا من أن الاستيقاظ المتكرر في الليل قد يشير إلى وجود مشكلة في الجسم تتطلب الاهتمام وعدم الإهمال.

الهرمونات الرئيسية

وقال الدكتور إريك بيرج، إن الهرمونات الرئيسية في الجسم يجب أن تكون في أدنى مستوياتها أثناء النوم، وأن أي اضطراب في ذلك قد يشير إلى مشكلة خطيرة، بحسب جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية.

الكورتيزول

وأكد أن الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي في الجسم المسؤول عن التوتر، مضيفا: "يجب أن يكون مستوى الكورتيزول منخفضاً في منتصف الليل ليتمكن الدماغ من الانتقال إلى مرحلة النوم العميق وحركة العين السريعة".

