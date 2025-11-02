"الفراج" يهاجم التحكيم بعد ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء: المباراة أحرجتنا عالمياً

موقع الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح النصر أمام الفيحاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جزء من اللعبة

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: أخطاء التحكيم جزء من اللعبة، وسوء تقدير الحكم محمد الهويش وحكم الفيديو ماجد الشمراني في ركلة الجزاء من الممكن أن تعتبره ضمن هذه القاعدة.

أحرجت الجميع

وتابع: لكن ردود الفعل العالمية اليوم بسبب ارتباطها بنجم مثل رونالدو فتح على الدوري السعودي جدلا سلبيا لم نكن نحتاجه، هذه المباراة أحرجت الجميع.