بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 15 شخصاً

موقع الخليج 365: أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية مرسومان وقرار بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً.

ونص المرسوم الأول الذي حمل الرقم 208 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من شخصين "رجل وسيدة"وسحبها ممن يكون قد اكتسبها معهما بالتبعية، وفق "الكويت اليوم".

كما نص المرسوم الثاني الذي حمل الرقم 209 لسنة 2025 تتضمن سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص وسحبها ممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

فيما تضمن القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم 1332 لسنة 2025، سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص وممن اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.

وجاءت أسماء المسحوبة جنسياتهم على النحو التالي:

1- عايد عبدالمحسن محمد حمود.

2- مريم عبدالكريم عباس.

3- دغيم عواد عايش المطيري.

4-طعمه إبراهيم سيف العنزي.

5- عبد الرحمن فايز مرزوق الحربي.

6-عباس خليف ناصر عواد العنزي.

7-جاسم محمد عبد الله العنزي.

8- داود أحمد عاشور العنزي.

9-دلى ضيدان عوده العنزي.

10-رهيف محمد راضي هليل الظفيري.

11- سراي هليل مبارك الشمري.

12- صلفيج ملفى موفى المطيري.

13-غريب حمد لافي مسفر العجمي.

14- ظافر حمد لافي مسفر العجمي.

15-محمد مسفر سيف العجلان.



