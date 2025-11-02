"يستهدفون المتحوّلين جنسيًا".. أوباما يهاجم حزب ترامب: "لقد قاموا بإثراء أصدقائهم" - فيديو

موقع الخليج 365: هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق "أوباما"، الحزب الجمهوري (حزب الرئيس ترامب)، قائلا: "لقد قاموا بإثراء أصدقائهم، وإسكات منتقديهم".

مؤتمر انتخابي

وأضاف في مؤتمر انتخابي: لا يوجد أي دليل على أن سياسات الجمهوريين جعلت حياة الناس أفضل.

متعة كبيرة

وتابع: الجمهوريون يجدون متعة كبيرة بترحيل الناس واستهداف المتحوّلين جنسيًا. لا يفوّتون أي فرصة لإلقاء اللوم على الأقليات، ويلقون باللوم على مبادئ التنوع والمساواة والشمول في كل مشكلة تحت الشمس.

مبادئ التنوع

واستكمل: انفجر إطار سيارتك؟ لا بد أن السبب هو مبادئ التنوع والمساواة والشمول، طردتك زوجتك من المنزل؟ السبب هو مبادئ التنوع والمساواة والشمول.