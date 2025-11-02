النمر يكشف عن خطأ يرتكبه بعض المرضى بعد تركيب الدعامة يتسبب بعودة جلطة القلب

موقع الخليج 365: قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن إيقاف الأسبرين والبلافكس معًا خلال أول 3 أشهر من تركيب الدعامة القلبية، يُعَدّ من أبرز أسباب انسداد الدعامة وعودة الجلطة من جديد.
وتابع:"العلاج المزدوج في هذه المدة الحسّاسة ليس خياراً بل ضرورة لحماية حياتك".
