"اليقطين وبذوره".. دراسات تكشف تأثير تناوله على البصر والمناعة والقلب!

موقع الخليج 365: كشفت دراسات حديثة عن فوائد مهمة لنبات اليقطين وبذوره، مشيرة إلى أنه يحتوي على الكاروتينات، وهي الصبغات النباتية المسؤولة عن لونه البرتقالي الزاهي، وأبرزها البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين "أ"، الضروري لصحة البصر والبشرة والمناعة.

النظام الغذائي

وأوضحت أن النظام الغذائي الغني بالكاروتينات يقلل الالتهابات ويحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

فيتامين سي

كما يعدّ اليقطين مصدرا جيدا لفيتامين "سي" الذي يعزز المناعة ويساعد على إنتاج الكولاجين، إضافة إلى البوتاسيوم الذي يوازن مستويات الصوديوم ويدعم صحة القلب.

بذور اليقطين

وبالنسبة لبذور اليقطين فهي من أغنى المصادر الطبيعية بالمعادن، خصوصًا الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم — وهي عناصر أساسية للمناعة وصحة الغدة الدرقية وتوازن الهرمونات.