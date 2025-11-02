بالفيديو: خبير عقاري يكشف أسباب تراجع الإقبال على المزادات العقارية.. ويشرح الفرق بين البيع الرضائي والجبري

موقع الخليج 365: كشف الخبير العقاري أحمد الفقيه الفرق بين المزاد البيع الرضائي والجبري، متحدثًا عن أسباب ضعف الإقبال على المزادات العقارية في الفترة الأخيرة.

المزادات تنقسم إلى نوعين

وقال خلال ظهوره في برنامج "يا هلا" إن المزادات تنقسم إلى نوعين: الأول بيع رضائي، حيث يطرح المالك عقاره برضاه رغبةً في الحصول على سعر جيد، أما الثاني فهو بيع جبري يخضع لإشراف محاكم التنفيذ.

3 تقييمات محايدة

وبيّن أن قاضي التنفيذ يعتمد 3 أنواع من الأسعار من 3 تقييمات محايدة في المزاد الجبري، ثم يطرح العقار في المزاد الأول وفق ما يُعرف بـ سعر التحوط، وهو السعر الذي يمكن إتمام البيع عند الوصول إليه.

وفي حال لم يصل المزاد إلى هذا السعر، يتم إيقافه مؤقتًا، ليُعاد عقد المزاد مرة ثانية بسعر تحوط جديد، وإن لم يُحقق أيضًا السعر المطلوب، يُطرح في المزاد الثالث بسعر حر.

ضعف المشاركة في المزادات العقارية

وأشار الفقيه إلى أن ضعف المشاركة في المزادات العقارية يُعد مؤشرًا على أن المشترين يترقبون انخفاضًا أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن التريث أصبح القرار الأفضل لدى كثير من المستثمرين حاليًا.