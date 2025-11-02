بالفيديو.. أخصائي تغذية يكشف عن أواني الطبخ الأكثر مأمونية.. ويحذر من استخدام هذه الأنواع!

موقع الخليج 365: كشف أخصائي التغذية فهد السعيد عن عدة نصائح لاختيار أواني الطبخ الأكثر مأمونية.

تجنب الميلامين

وقال خلال لقاء في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إنه يجب تجنب الميلامين والعبوات البلاستيكية لأنها تعتبر من أسوأ الخيارات نظرًا لمخاطرها الصحية.

الأواني الموصى بها

وفيما يخص الأواني الموصى بها، أضاف: يُنصح بالجرانيت عالي الجودة، وخاصة المنتجات الوطنية التي تتميز بالجودة العالية وتخضع للرقابة، وأيضا الستانلس ستيل فهو خيار ممتاز لمتانته وطول عمره، وكذلك الأواني الزجاجية غير المطلية.

الستانلس ستيل

وأوضح أن "الستانلس ستيل" يتمتع بعمر افتراضي طويل، قد يصل إلى 10-15 سنة، لأنه لا يصدأ أو يتآكل ولا يشكل خطرًا أثناء الاستخدام، أما أواني الجرانيت المطلية فعمرها الافتراضي أقصر ويجب استبدالها عند ظهور خدوش أو تكسرات كثيرة، لأن الطلاء قد يكون قد تضرر.

أواني الجرانيت

وكشف عن نصائح للحفاظ على أواني الجرانيت المطلي وإطالة عمرها ومنها تجنب الملاعق المعدنية واستخدام ملاعق خشبية أو بلاستيكية لتجنب خدش الطلاء، وأيضا التخزين الصحيح فلا يتم وضع الأواني فوق بعضها البعض مباشرة لتجنب الاحتكاك والخدوش.