إسرائيل تعلن تصفية 4 من عناصر قوة "الرضوان" بحزب الله بينهم مسؤول الدعم اللوجستي

موقع الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية استهدفت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان مساء السبت، أسفرت عن مقتل 4 عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله، داخل سيارة رباعية الدفع، من بينهم مسؤول الدعم اللوجستي في القوة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن الغارة أدت إلى مقتل "مسؤول الدعم اللوجستي في قوة الرضوان، الذي كان ينسق عمليات نقل الوسائل القتالية، ويسعى لإعادة بناء البنى التحتية التابعة للحزب في جنوب لبنان"، مضيفًا أن "ثلاثة عناصر آخرين من القوة قُتلوا في الهجوم نفسه".