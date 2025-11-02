اخبار السعوديه

«أُخذ خارج سياقه».. بالفيديو.. عائض القرني يكشف حقيقة تصريحه حول نسيان الميت بعد وفاته

موقع الخليج 365: علق الداعية عائض القرني، على مقطع فيديو سابق له، بشأن استمرار الحياة بعد وفاة الشخص.

مزاح ودعابة

وقال "القرني": "انتشر لي مقطع مأخوذ من لقاء طويل، كان مساره مسار النكتة والدعابة والمزاح، والغرض منه أن الإنسان عليه أن يهتم بما يُقدِّم أمامه، إذ يحدث أحيانًا في العزاء بعض مظاهر الضيافة والإسراف، كأن الناس نسوا الميت."

فهم السياق الكامل للمقابلة

وأضاف خلال مقطع فيديو: "آمل أن يُفهم السياق العام للقاء، الذي تجاوز الساعة، وألّا يُؤخذ منه مجرد دقيقة واحدة، وأن يُحمَل الكلام على أحسن محمل."

وكان قد انتشر مقطع للداعية عائض القرني قال فيه إن الحياة تستمر بعد وفاة أي شخص، وأن عائلته سرعان ما تنساه، ولا أحد يتعلق بالآخر بعد الوفاة.

