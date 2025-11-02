تقرير يكشف لماذا سُمّيت مدينة الأسياح بهذا الاسم؟ - فيديو

موقع الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية تقريرًا كشفت خلاله سبب تسمية الأسياح في القصيم بهذا الاسم.

تاريخ ممتد لقرون

ووفقًا للتقرير، تُعدّ الأسياح واحدة من أقدم محافظات القصيم، وتاريخها ممتد لقرون، وكانت تُعرف قديمًا باسم "النباح"، وجاء هذا الاسم من كثرة العيون التي تسيح بالمكان، ومع مرور الوقت صار اسمها "الأسياح" جمع كلمة "سيح" أي جريان الماء.

طابع خاص

وأشار التقرير إلى أن المحافظة تقع شمال شرق القصيم، وتضم قرى كثيرة مثل عين بن فهيد وخصيبة وأبا الورود، وكل واحدة منها تحمل طابعها وتاريخها الخاص.

كرم أهلها

وأضاف أن الأسياح مشهورة بآثارها وزراعتها ونخيلها ومياهها التي كانت سبب عمرانها منذ مئات السنين، واليوم ما زالت الأسياح تكبر وتزدهر بتاريخها وكرم أهلها وطبيعتها التي تجمع بين الخضرة والماء والنخل.