أخصائي نفسي يحذر من كثرة اتصالات الزوجة بزوجها عند خروجه من المنزل.. ويكشف تأثير أسئلة وينك؟ متى تجي؟ على العلاقة بينهما

موقع الخليج 365 : أكد الأخصائي النفسي والمستشار التربوي علي الجمل أن الرجل يحتاج في كثير من الأحيان إلى فترات من الغياب المؤقت عن الأجواء العائلية خلال اليوم، حتى يتمكن من تجديد طاقته العاطفية والنفسية، مشيراً إلى أن هذا البعد المؤقت يساعده على الاشتياق والعودة إلى منزله بكامل طاقته الإيجابية والخلاقة.

تفهم الشعور

وأوضح الجمل ، في تصريح خاص للمرصد ، أن على الزوجة أن تتفهم هذا الشعور النفسي لدى الرجل، وألا تفسره على أنه بُعد أو فتور عاطفي، بل هو حاجة طبيعية للتوازن النفسي والعاطفي. محذراً من كثرة الاتصالات أو الأسئلة المتكررة مثل: “وينك؟ تأخرت؟ متى تجي؟”، مبيناً أن هذه الأسئلة قد تُحدث توتراً وشحناء مستمرة في العلاقة الزوجية.

سؤال الزوجة عن سبب الخروج والسفر

وأضاف أن سؤال الزوجة لزوجها عن سبب سفره مع أصدقائه أو خروجه دونها يُعد من السلوكيات التي تزرع الشك والانزعاج في العلاقة، مشيراً إلى أن الأولى بالزوجة أن تترك له مساحته الخاصة ليقضي بعض الوقت مع أصدقائه ويجدد نشاطه النفسي والاجتماعي، كما أن على الرجل بالمقابل أن يمنح زوجته الحرية والمساحة نفسها للقاء عائلتها وصديقاتها دون تضييق أو مراقبة.

الحب الحقيقي يأتي من خلال الثقة المتبادلة

وختم الجمل حديثه بالتأكيد على أن الحب الحقيقي لا يأتي بكثرة المتابعة أو المراقبة، بل من خلال الثقة المتبادلة وإدراك احتياجات الطرف الآخر العاطفية والنفسية، موضحاً أن المساحة الشخصية بين الزوجين تعزز التوازن والاستقرار في الحياة الزوجية.