"نزار خربان فكونا منه لا يستحي".. بالفيديو: الشاعر حسن أبوعلّه ينتقد نزار قباني بعد كتاباته عن العرب بعد نكسة 67

موقع الخليج 365: كشف الشاعر حسن أبوعلّه، عن رأيه في نزار قباني، منتقداً بعض كتاباته وأشعاره.

وقال أبوعلّه خلال بودكاست ثمانية :"نزار أخرج كتاباً يضم فيه العرب ويقول من عهد فرعون إلى أيامنا هناك دوماً حاكم بأمره وأمة تبول فوق نفسها كالماشية، إياك أن تقرأ حرفاً من قبائل العرب فكلها صرف ونحو وأدب ليس في معاجم الأقوام قوم اسمه عرب".

وأضاف :"هل هذا يستحي بالله؟، أنت شاعر تدفع أمتك إلى فوق وتداوي جراحهم، لكن هو قال الكلام هذا بعد هزيمة 67، وأعجبه إن أخواله اليهود ألحقوا بنا الهزيمة".

