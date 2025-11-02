اخبار السعوديه

بالفيديو.. محامٍ: العطيّة تُمنح في حياة المورِّث ولا يُقبل الاعتراض عليها إلا في هذه الحالة

موقع الخليج 365: قال المحامي فيصل الرميح، أن العطية تكون في حياة المورِّث وتُنفّذ كاملة. 

وأضاف خلال لقاء مع برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية:" لا يُقبل الاعتراض على العطية إلا إذا أثبت الورثة أن الأب حين منحها كان فاقدًا للأهلية".

