بالفيديو: وكيل وزارة الصحة يعلق على الارتفاع غير المعتاد للإصابات بالإنفلونزا الموسمية خلال هذا العام

موقع الخليج 365: علق وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، على الارتفاع غير المعتاد للإصابات بالإنفلونزا الموسمية خلال هذا العام.

وقال الدكتور عسيري في مداخلة مع قناة العربية :"الإلتهابات والفيروسات التنفسية هذا العام أبكر مما حصل في العام الماضي، وأيضاً السلالات التي تسود في هذا الموسم هي نفس السلالات في العام الماضي، ولكن هناك سلالات قد تكون أكثر ارتباطاً بارتفاع درجة الحرارة والألم".

وأضاف :"بالنسبة للقاحات الإنفلونزا فهناك إقبال كبير جداً، وما يقرب من 2 مليون شخص في المملكة أخذوا لقاح الإنفلونزا حتى الآن، ولا زال أمامنا من شهرين إلى 3 أشهر من موسم زيادة هذه الأمراض التنفسية".