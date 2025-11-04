شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك سعود تنفذ حملة تشجير في حديقة العقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، حملة ميدانية للتشجير في حديقة العقيق الأولى بمدينة الرياض، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «نحو عالم نقي»؛ التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر.

وجاء تنفيذ الحملة بالتعاون مع مكتب مدينتي العقيق الأول، التابع لأمانة مدينة الرياض، وجمعية نوارة لترميم إتمام المشرفة على تطوير الحديقة، وبمشاركة نادي الهندسة الزراعية ونادي علوم البيئة، تحت إشراف وحدة الجوالة في عمادة شؤون الطلاب وشهدت الحملة تفاعلا واسعا من أكثر من 40 طالبا من مختلف كليات الجامعة، قاموا في زراعة 58 شتلة و500 زهرة من أنواع نباتية متعددة، مثل: أكاسيا جلوكا، والخبيز الساحلي، وكف مريم، وشجرة النيم، الأمر الذي يسهم في تحسين المشهد الحضري، وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة.

وتأتي هذه الفعالية امتدادا لسلسلة الأنشطة الميدانية والتوعوية التي تنفذها مبادرة «نحو عالم نقي»، التي تتضمن حملات التشجير وتنظيف المنتزهات والأودية، إلى جانب برامج توعوية إعلامية وميدانية؛ تهدف إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وتجسد الحملة الدور الريادي لجامعة الملك سعود، في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة، وترسيخ ثقافة الاستدامة، وتعزيز المشاركة الطلابية في العمل التطوعي البيئي؛ بما يسهم في بناء مستقبل أكثر نقاء واستدامة للمملكة.