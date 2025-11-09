شكرا لقرائتكم خبر قطاع التكنولوجيا والاتصالات يتصدر مشاركة الشركات الأمريكية الناشئة في «بيبان 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 25 شركة ناشئة من الولايات المتحدة الأمريكية في فعاليات ملتقى «بيبان 2025»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الريادي العالمي وتمكين رواد الأعمال السعوديين من الاطلاع على أبرز التجارب الدولية في الابتكار وريادة الأعمال.

وتتصدر شركات التكنولوجيا والاتصالات قائمة المشاركين الأمريكيين في الملتقى بعدد 12 شركة، تليها شركات الرعاية الصحية بواقع 4 شركات، ثم الخدمات المالية والمصرفية بـ3 شركات، فيما توزعت بقية المشاركات على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، والبيئة، والثقافة والفنون، والهندسة، والتصنيع، والتجارة، والتوزيع.

وتأتي هذه المشاركة ضمن «باب الشركات الناشئة»، الذي يضم أكثر من ألف شركة ناشئة من مختلف دول العالم، ويعد أحد أبرز محاور الملتقى الهادفة إلى تعزيز الحراك الريادي العالمي وربط المشاريع الواعدة بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، عبر بيئة تفاعلية متكاملة تتيح التواصل المباشر بين رواد الأعمال والمستثمرين، وتفتح أمامهم فرص التوسع محليا ودوليا.

ويحتضن الباب 60 حاضنة أعمال، من بينها 34 حاضنة محلية و26 حاضنة ومسرعة عالمية، تسهم في دعم الشركات الناشئة وتوفير مساحات للعرض وتبادل الخبرات.

ويجسد ملتقى بيبان 2025 منصة دولية متكاملة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء من أكثر من 150 دولة، وتتيح للشركات الناشئة الأمريكية وغيرها من المشاركين العالميين فرصا للتعاون وتبادل المعرفة واستكشاف أسواق جديدة، في ظل الحراك الاقتصادي والريادي المتنامي الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.