من الرياض.. المملكة ترسم ملامح المستقبل العالمي للقطاع غير الربحي

يقدم المنتدى رؤية طموحة لمستقبل القطاع، حيث يهدف إلى أن يكون منصة عالمية رائدة تجمع القادة والخبراء وصناع القرار ورواد التأثير الاجتماعي لمناقشة دوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وتتجاوز أجندة المنتدى الطروحات التقليدية لتركز على استعراض أحدث الممارسات والابتكارات العالمية في مجالات حاسمة مثل التمويل المبتكر، والحوكمة الرشيدة، والريادة الاجتماعية. كما يسلط الضوء على الفرص الواعدة، التي تتيحها التقنية والبيانات لرفع كفاءة العمل غير الربحي وتعظيم أثره المجتمعي، ومن خلال مناقشة نماذج التمويل المستدام وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين، يسعى المنتدى إلى تقديم حلول عملية تساهم في بناء قطاع قادر على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة بمرونة وفعالية، وهو ما يعزز من مكانة المملكة كقائدة للفكر في هذا المجال.
وتتجلى الأهمية العالمية لهذا الحدث في حجم ونوعية المشاركة التي يستقطبها، إذ يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 80 متحدثًا دوليًا بارزًا و1,500 مشارك يمثلون طيفًا واسعًا من الجهات الدولية والمحلية، وتشمل قائمة الحضور قادة المنظمات غير الربحية الكبرى، ووكالات التنمية، والمنظمات متعددة الأطراف، ورواد الأعمال الاجتماعيين، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين من مراكز الفكر والأبحاث، وصناع السياسات، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهذا الحشد العالمي من العقول والخبرات، الذي يضم أيضًا قادة المسؤولية الاجتماعية ورواد التقنيات والمبتكرين، سيحول الرياض إلى بوتقة تنصهر فيها الأفكار وتتشكل من خلالها الشراكات الإستراتيجية، مما يؤكد على أن المملكة لا تستضيف حدثًا عابرًا، بل تؤسس لمنظومة عالمية متكاملة للتعاون وتبادل المعرفة.
وفي جوهره، يُعد منتدى القطاع غير الربحي الدولي تجسيدًا لرؤية المملكة في بناء تحالفات استراتيجية وشراكات نوعية تتجاوز الحدود الجغرافية والقطاعية، فالمنتدى يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التأثير المجتمعي عالميًا، استجابةً للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على مستوى العالم، ومن خلال هذه المنصة، تقدم المملكة نفسها ليس فقط كمستضيف، بل كمساهم فاعل ومبادر في تشكيل مستقبل العمل غير الربحي، مما يرسخ بشكل لا يقبل الشك مكانتها كمركز عالمي موثوق للابتكار والتأثير، ونقطة انطلاق رئيسية لكل المبادرات الجادة التي تهدف إلى خير الإنسانية جمعاء
