نماء المكية للسقاية والرفادة تنفذ مبادرة «خطوة وقطرة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة بالشراكة مع أمانة محافظة جدة، مبادرة «خطوة وقطرة»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشي، وصحة الأسرة، وترشيد استهلاك المياه، وتشجيع الأسر على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.

وثمن الرئيس التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ، جهود أمانة جدة في إنجاح العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية، والفرق التطوعية خلال الأشهر العشرة الماضية، إذ شارك في المبادرة 4,705 متطوعين ومتطوعات في تنفيذ 45,733 ساعة تطوعية، تم خلالها تقديم المياه والوجبات الساخنة والجافة لـ6,447,929 مستفيدا.

وعد الشيخ هذه المبادرة التي حققت التعاون بين قطاعات العمل الخيري والعام والخاصة، ترجمة لأحد مضامين المسؤولية الاجتماعية لرؤية المملكة 2030، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال استدامة الشراكات المجتمعية والتوعوية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.