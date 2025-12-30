هل أنا مسجل في التأمين الطبي؟ مجلس الضمان الصحي يُجيب ورابط الاستعلام

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - يعتبر التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية هي خدمة هامة للغاية بداخل مجال الرعاية الصحية للموظفين أو الأشخاص الذين يريدون الحصول على التأمين الطبي.

ما هو الهدف من التأمين الطبي؟

الهدف من التأمين هو المساعدة لكي يُغطي التكاليف الخاصة بالعلاج.

ما هو الهدف عن الاستعلام من التأمين الطبي؟

الهدف عن الاستعلام من التأمين الطبي هو أن يتم عرض المعلومات الخاصة بوثيقة التأمين الصحي مثل:اسم صاحب الوثيقة،

اسم شركة التأمين، تاريخ الانتهاء، وغيرها من المعلومات الهامة التي تجعلك تتحقق من التأمين الطبي وتتأكد من صلاحية التأمين.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي؟

يمكنك الاستعلام عنه من خلال إتباع الخطوات التالية :

قم بالذهاب إلى موقع مجلس الضمان الصحي والدخول على” استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية”.

يمكنك أن تقوم بالدخول على “استعلام عن تأمين زائر” وذلك باستخدام وإدخال رقم جواز السفر.

وسوف تتحقق من معلومات التأمين.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي بالنسبة للأفراد والمقيمين

قم بالتسجيل في برنامج التأمين الطبي.

ثم يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم اكتب رمز التحقق المتواجد أمامك في الصورة في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة “إرسال”.

سوف يتم إعادة التوجيه إلى صفحة أخرى سوف تجد بها كل التفاصيل الخاصة بالتأمين الصحي الخاص بك.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي للوافدين

في حالة الاستعلام عن التأمين الطبي للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية :

قم بالدخول على “الاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بزوار المملكة العربية السعودية”.

بعد ذلك أدخل رقم الجواز الخاص بك.

قم بكتابة رمز التحقق المتواجد أمامك في الصورة في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة “إرسال”.

سوف يتم إعادة التوجيه إلى صفحة أخرى سوف تجد بها كل التفاصيل الخاصة بالتأمين الصحي الخاص بك.

رابط الاستعلام عن التأمين الصحي من هنا