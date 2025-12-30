الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - متى يصرف الضمان الاجتماعي بعد التقديم؟ وما هي خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان المطور؟ فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل باستمرار على إتاحة عدة سُبل من أجل مساعدة جميع المواطنين والفئات الأشد احتياجًا، فُتقدم معاش الضمان الاجتماعي الجديد؛ لهذا عن طريق موقع لحظات نيوز سنوضح تفاصيل صرف هذا المعاش.

متى يصرف الضمان الاجتماعي بعد التقديم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وكذلك القديم، فيتساءل البعض حول متى يصرف الضمان الاجتماعي بعد التقديم، فتأتي الإجابة أنه يتم صرف المعاش في أول يوم من كل شهر ميلادي بعد الانتهاء من دراسة الأهلية تبعًا لشروط الاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بعد الإلمام بإجابة سؤال متى يصرف الضمان الاجتماعي بعد التقديم، فلا بد من توضيح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان من خلال موقعها الإلكتروني بكل سهولة، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو الآتي:

الذهاب إلى منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. تسجيل دخول عبر تعبئة الحقول المطلوبة. إدخال رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور. إضافة رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة. النقر على خانة “تسجيل الدخول”. بعد ذلك الضغط على خانة “الاستعلام عن الضمان الجديد”. من ثم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني. الضغط على أيقونة “استعلام”. بهذا الشكل سيتمكن المُتقدم من معرفة أهليته للضمان الاجتماعي أم لا.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور

بعد الإجابة عن سؤال متى يصرف الضمان الاجتماعي بعد التقديم، فمن المهم توضيح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أشارت إلى عدة فئات هي فقط التي تستحق الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي، وهي تتمثل فيما يلي:

عند بلوغ الأشخاص الـ 60 عامًا ولا يمتلكون القدرة على العمل.

الأفراد المُصابون بإعاقة دائمة أو مؤقتة ولا يستطيعون العمل.

العائلات غير المدعومة، كالأسرة المعلقة، والأسرة المهجورة، وعائلة مدمن المخدرات والمطلقة ومعها أبناء.

الأيتام مجهولي الأب والأم.

اليتيم مجهول الأب.

اليتيم الذي توفى أحد والديه أو كلاهما.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية السعودية قامت بتوضيح مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤهم عند الرغبة في التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ونذكرها خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون المُتقدم حامل الجنسية السعودية.

لا يمكن للمستفيد أن يكون عضو في أكثر من أسرة.

أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد الأدنى المُعلن عنه للمعاش التقاعدي.

يتم استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي والسيدة المُطلقة والأرملة من زوج أجنبي من شرط الجنسية السعودية.

الأفراد الحاصلون على بطاقة تنقل يتم استثناؤهم من الجنسية السعودية.

أن يكون المُتقدم مُقيم في الأراضي السعودية بشكل دائم.

تطبيق معايير حيازة الأصول، واستعمالها وفقًا لما ورد في اللوائح.

التأكد من توافر جميع المتطلبات الخاصة بالتأهيل وخدمة المجتمع والصحة.

كيفية التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر أن كافة الأفراد والفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشر، وهذا عن طريق إحدى الطرق أو الأرقام التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تتمثل فيما يلي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911 رقم الدعم الفني 8001222777 منصة الدعم والحماية الاجتماعية “من هنا“ حساب الوزارة على منصة تويتر “من هنا“ حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر “من هنا“ خدمة صوتك مسموع على موقع الوزارة “من هنا” صفحة الشكاوى والبلاغات “من هنا“

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة برامج مساعدة للفئات الأشد احتياجًا في المجتمع السعودي؛ لهذا أطلقت برنامج الضمان الاجتماعي الذي يقوم بصرف معاش في أول كل شهر ميلادي لجميع المُسجلين فيه.

أسئلة شائعة

متى يتم تأخير صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

في حال وافق يوم الصرف يوم إجازة أو عطلة رسمية.

كم يبلغ الحد الأدنى للضمان المطور للأسرة المكونة من مستفيد واحد؟

يبلغ الحد الأدنى 1,100 ريال سعودي.