وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح شروط تسجيل زوجة السجين في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الحصول على المعاش

الرياض - أميرة القحطاني - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط استفادة زوجة السجين من الضمان الاجتماعي المطور، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم برامج الدعم الحكومي، حيث يستهدف الأسر التي فقدت عائلها أو انخفض دخلها لضمان تلبية احتياجاتها الأساسية، وفيما يلي نستعرض لكم ضوابط التسجيل، وخطوات التقديم، والأوراق المطلوبة بشكل منظم وواضح.

شروط تسجيل زوجة السجين في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب زوجة السجين في البرنامج، وجاءت كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والجنسية.

ألا يقل عمر المستفيدة عن 18 عامًا.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدمة 1100 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدمة لأي أصول مالية أو عقارية مرتفعة القيمة باسمها.

الالتزام بتقديم مستندات رسمية موثقة تثبت الحالة الاجتماعية والمالية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت الوزارة التقديم الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المستفيدات، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور عبر المنصة الرسمية.

الضغط على خيار ابدأ الخدمة.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني.

تعبئة بيانات المستفيدة بدقة في الخانات المخصصة.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

الضغط على زر تقديم الطلب لإرسال الطلب للمراجعة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في دعم الضمان الاجتماعي

يشترط إرفاق مجموعة من الوثائق الرسمية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:

صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

مستند يوضح مصدر الدخل أو إثبات عدم وجود دخل.

وثيقة رسمية من مصلحة السجون السعودية توضح حالة الزوج السجين.

صورة من الهوية الوطنية السارية للمتقدمة.

أهمية الضمان الاجتماعي المطور لزوجات السجناء

يمثل برنامج الضمان الاجتماعي المطور دعمًا حيويًا لزوجات السجناء، حيث يساعدهن على: