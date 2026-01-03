الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 05:15 مساءً - كيف يمكنني أن أعرف من اتصل بي وهاتفي مغلق زين 1447 وأهم الأكواد في شركة زين للاتصالات

قدمت شركة زين كثير من الخدمات المميزة، ومن أهمها خدمة معرفة المتصل في حالة إغلاق الهاتف أو إذا كان خارج التغطية، وذلك من خلال اشتراكك في الخدمة من خلال الكود الذي أصدرته الشركة، حيث أن زين تتيح لعملائها خدمات كثيرة لتسهيل كل شئ، خاصة إن كان شخص هاتفه هو مصدر عمله، حيث يوجد لديها عدد كبير من العملاء المتزايدة يومًا تلو الأخر.

كيف اعرف من اتصل بي وهاتفي مغلق زين

إن خدمة معرف المتصل هي إحدى أهم الخدمات التي يسعى إليها أكثر العملاء التي يعتمدون على هواتفهم في مجال عملهم، فإن كنت تريد الاشتراك بها عليك بالتالي؛

فتح الجوال.

كتابة كود الاشتراك **62*1752#.

ثم ننقر على كلمة إرسال.

سوف يتم تفعيل الخدمة في الحال.

أكواد خدمات زين

تتيح شركة زين أكواد الاشتراك في الخدمة بكل سهولة:-

الخدمة كود الاشتراك كود الإلغاء تحويل المكالمات دائمًا **21*1725# ##21# تحويل عند انشغال الخط **67*1725# ##67# تحويل عند لااستطيع الرد **61*1725# ##61#

خدمة زين الأردن

من خلال الكود التالي يمكنك اشتراك في الخدمة وتفعيلها في الحال إن كنت من المقيمين داخل دولة الأردن.

**62*0790001322#.

ثم ننقر على اتصال.

اتبع التعليمات التي سوف تظهر لك.

سوف يتم تفعيل الخدمة في الحال.

خدمة زين السودان

إن السودان إحدى البلدان الموجود بها فرع من فروع الشركة، ولكن يواجه العملاء بعض الأحيان في بعض الأماكن عدم وجود تغطية، وفي هذه الحالة يجب الاشتراك في خدمة زين لمعرفة المكالمات؛

*111#.

ثم تضغط على كلمة إرسال.

يتم تفعيل الخدمة.

معلومات عن شركة زين

هي شركة متنقلة للاتصالات وتعرف باسم زين ولقد تأسست عام 1983، وفي الكويت كانت انطلاقتها، وكانت أول من فعل خدمة الاتصالات اللاسلكية، وقد يبلغ عدد المشتركين بها تقريبًا 100 مليون مشترك، ويوجد لها فروع عديدة في معظم البلدان منها؛

مميزات خدمة العملاء

هي من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية والبلدان الأخرى، ويبلغ عدد المستخدمين لها تقريبا 70٪ من السكان لقوة الشبكة، وكذلك أفضل العروض التي تقدمها للعملاء، ومن أهم مميزاتها ما يلي؛

معرفة أحدث العروض وأسعار الباقات بكل سهولة من خلال الأكواد.

سهولة الاستفسار عن أي خدمة.

في نهاية المقال يمكنك التحدث لأحد ممثلي خدمة العملاء في أي وقت، وتقديم الشكاوى ويتم حلها في أقرب وقت ممكن، وذلك يعمل على توفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب للفرع.