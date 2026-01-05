الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - سنتناول بالحديث اليوم كم قضى الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، حيث مرت المملكة العربية السعودية بفترة من عدم الاستقرار السياسي بعد سقوط الدولة السعودية الثالثة، والتي قام بعدها الملك عبد العزيز بلم شملها توحيد قبائلها تحت مسمى المملكة العربية السعودية، لذلك سنعرف من خلال جريدة لحظات نيوز كم قضى الملك عبد العزيز في توحيد المملكة.

كم قضى الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة

لقد قضى الملك الراحل عبد العزيز في توحيد المملكة العربية السعودية 30 عامًا، حيث بدأ في الخامس من شهر يناير / كانون الثاني عام 1902 ميلاديًا، واستمر على هذا الحال حتى توحيد آخر مناطق المملكة في 23 من شهر سبتمبر / أيلول عام 1932 ميلاديًا.

وذلك حتى تم توحيد المملكة العربية السعودية على يده، بالإضافة إلى أن معظم المناطق احتاجت للقوة العسكرية لضمها إلى أراضي المملكة، وقد دارت عدة معارك في تلك الفترة، إلا أن بعض مناطق المملكة قد تم توحيدها سلميًا من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات.

توحيد المملكة العربية السعودية

إن توحيد المملكة العربية السعودية مصطلح يُطلق على الفترة السياسية الراهنة في المملكة بين عامي 1902 ميلاديًا و1932 ميلاديًا، حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود بشن عدة حملات عسكرية لضم أجزاء من شبه الجزيرة العربية.

كما أبرم العديد من المعاهدات والاتفاقيات مع بعض القبائل، إلى أن أصدر مرسومًا ملكيًا يوم 23 من شهر سبتمبر / أيلول عام 1932 ميلاديًا، يقضي فيه بإعلان قيام المملكة العربية السعودية على شكلها الحالي تحت راية التوحيد، ولهذا يلقب الملك عبد العزيز بالملك الموحد، ويحتفل أبناء المملكة في كل عام بتوحيد المملكة المملكة العربية.

كيف قام الملك عبد العزيز بتوحيد المملكة

لقد الملك عبد العزيز بتوحيد المملكة من خلال سلسلة من الحملات العسكرية والمعارك، حيث اضطر إلى إرضاخ بعض القبائل الانضمام إلى المملكة أثناء فترة عدم الاستقرار السياسي، كما أنه عمل على إبرام المعاهدات مع بعض القبائل التي قبلت بالحل السلمي تجنبًا لسفك الدماء.

وذلك إلى أن صدر المرسوم الملكي الذي أعلن عن لم شمل الدولة السعودية الثالثة تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتشكلت الدولة على وضعها الحالي.

جهود الملك عبد العزيز في توحيد المملكة

لقد بذل الملك عبد العزيز جهدًا كبيرًا وخاض الكثير من المعارك حتى استطاع توحيد المملكة، فمن أبرز جهود الملك عبد العزيز في توحيد المملكة ما يلي:

لقد كافح الملك عبد العزيز حتى تمكن من توحيد المملكة العربية السعودية بعد نجاحه في استعادة الرياض عاصمة الأسلاف.

لقد نجح الملك عبد العزيز في توحيد العديد من المناطق، ومنها جنوب مجد، والوشم، وسدير وذلك في عام 1902 ميلاديًا.

استطاع الملك عبد العزيز أن يضم مدينة القصيم عام 1904 ميلاديًا، ثم قام بضم الأحساء عام 1913 ميلاديًا.

صم مدنية عسير إلى المملكة عام 1919 ميلاديًا، ثم ضم مدينة حائل عام 1921 ميلاديًا.

نجح الملك عبد العزيز في ضم منطقة الحجاز عام 1925 ميلاديًا، ثم قام بتوحيد منطقة جازان عام 1930 ميلاديًا.

في النهاية قام الملك عبد العزيز بإصدار مرسوم ملكي للإعلان عن توحيد البلاد، وأطلق عليها اسم المملكة العربية السعودية.

بعد التعرف على كم قضى الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، تبين أن الملك عبد العزيز استغرق ما يقرب من 30 سنة في توحيد المملكة العربية السعودية، حيث إنه قام ببذل جهود كبيرة وخاض العديد من المعارك في سبيل تحقيق هذا الأمر.