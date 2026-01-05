وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية السعودية براتب شهري مغري.. الشروط والتخصصات هنا

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوظائف شاغرة في هيئة السوق المالية السعودية براتب شهري مغري.. الشروط والتخصصات هنا

هيئة السوق المالية بالمملكة تسعى دائما لرفع مستوى الوعي الاستثماري لأفراد المجتمع والمستثمرين لمعرفة وسائل الاستثمار المثالية والآمنة في الأسواق المالية، كما تعرف الهيئة المواطنين بالمعلومات والارشادات الصحيحة، واللوائح والتنظيمات الخاصة بأنظمة السوق المالية، مؤخرا أعلنت الهيئة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة تحت مسمى اختصاصي إدارة مالية، وحددت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وأعلنت عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يريدون الحصول على هذه الوظائف، ومن الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية واحدة من الهيئات الحكومية بالمملكة ولها استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

التخصصات المتاحة لدى هيئة السوق المالية السعودية

المحاسبة

الإدارة المالية

التخصصات التي لها علاقة بالمحاسبة والإدارة المالية.

شروط وظائف هيئة السوق المالية السعودية

جاءت شروط وظائف هيئة السوق المالية السعودية كالتالي:

التفرغ للوظيفة

الحصول على شهادة مهنية

اجتياز المقابلة الشخصية

الجنسية السعودية

خبرة لا تقل عن عامين في المحاسبة

اجتياز الاختبار الوظيفي واختبار اللغة الإنجليزية

المعرفة التامة بالمعايير المحاسبية الدولية

التخصصات المطلوب في هيئة السوق المالية السعودية

هيئة السوق المالية أعلنت حاجتها للحاصلين على بكالوريوس ويفضل ماجستير محاسبة أو إدارة مالية ويجب أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم بالمملكة.

وظيفة الإداري بهيئة السوق المالية تتمثل في بعض المهام الوظيفية منها القيام بالعمليات المالية والتأكد من صحتها وملائمتها مع اللوائح والسياسات والمعايير المحاسبية الدولية.

وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تعزيز مستوى الرقابة المالية بالسوق.

رابط التقديم على وظائف هيئة السوق المالية

إذا أردت أن تقوم بالتقديم على إحدى وظائف هيئة السوق المالية في السعودية فقم بالدخول على هذا الرابط: اضغط هنا.

كيفية التقديم على وظائف هيئة السوق المالية

في حال أردت أن تقوم بتقديم شكوى لهيئة السوق المالية السعودية فيمكنك تقديم هذه الشكوى من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: انقر هنا.

أو يمكنك أن تقوم بإرسال الشكوى على العنوان البريدي للهيئة ص.ب(87171) الرياض (11642) وتقوم بتسليمها الى موظف الاستقبال الشكاوى وفق العناوين الآتية: برج الفيصلية الدور العاشر إدارة شكاوى المستثمرين.