الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - الرئيسيةاخباركيفية عمل صدقة جارية للمتوفين في المملكة السعودية عبر منصة احسان

كيفية عمل صدقة جارية للمتوفين في المملكة السعودية عبر منصة احسان

كيفية عمل صدقة جارية للمتوفين في المملكة السعودية عبر منصة احسان، منصة إحسان هي واحدة من المنصات التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية بهدف إجراء صدقة جارية لأحد المتوفين، وتعتبر إحسان واحدة من أشهر المؤسسات الخيرية في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل العمليات الخيرية وتوفير التبرعات للأسر المحتاجة لدعمها وتحسين أوضاعها، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل فقط على جمع التبرعات لمساعدة الفقراء وتنفيذ الأعمال الخيرية المتعددة من خلال إحسان، ويمكنك القيام بالعديد من الأعمال الخيرية.

ادخل الموقع الرئيسي لمنصة احسان من خلال الرابط.

إذا كنت لا تملك حسابًا ، فيرجى تسجيل الدخول إلى الموقع الآن عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال رمز التحقق المرسل الى هاتفك وانقر على زر التأكيد.

من الصفحة الرئيسية، يمكنك الآن الانتقال إلى قسم الحملات التبرعية.

من الضروري بالنسبة لك اختيار مشروع صدقة مستمرة.

سوف يُعرض لك الحالات التي تحتاج إلى الصدقة المستمرة، ويمكنك الآن تحديد الحالة المناسبة لك واختيارها.

اضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام بعد أن تقرأها جيداً.

حدد المقدار الذي ترغب في التبرع به، ثم قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لك.

في النهاية قم بالنقر على تبرع الآن.

صدقات التي بإمكانك عملها للمتوفي

يمكنك الآن أن تستكشف بعض أنواع الصدقات الجارية التي يمكنك تنفيذها بحيث يمكن أن يصل ثوابها بإذن الله تعالى إلى الأموات.