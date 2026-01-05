صندوق الشهداء والأسرى والمفقودين السعودي يدعم وحدة التبرع بالدم

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في السعودية، اليوم الخميس 13 أكتوبر 2026، عن انطلاق حملة للتبرع بالدم تحت شعار “تبرعك أجرٌ لهم”، في عددٍ من مناطق المملكة، تبدأ من الرياض، ثم محافظة الأحساء، ومحافظة سكاكا، ومدينة الطائف، وتُختتم في محافظة جازان.

وتهدف الحملة إلى تعزيز روح التطوع والوعي بالصحة بين المواطنين، ودعم وحدة التبرع بالدم في المملكة، كما أنها تأتي تقديرًا لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

وتبدأ الحملة في الرياض يوم السبت 15 أكتوبر 2026، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في الرياض بارك، بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم.

وتشمل الحملة أيضًا محافظة الأحساء في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2026، ومحافظة سكاكا في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2026، ومدينة الطائف في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، ومحافظة جازان في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2026.

وتشمل شروط التبرع بالدم في الحملة ما يلي:

أن يكون المتبرع سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة.

أن يكون عمر المتبرع بين 18 و65 عامًا.

أن يكون وزن المتبرع لا يقل عن 50 كيلوجرامًا.

أن يكون المتبرع بصحة جيدة.

ويمكن للراغبين في التبرع بالدم في الحملة التسجيل عبر منصة وتين للتبرع بالدم على الإنترنت، أو زيارة أحد مراكز التبرع بالدم في المناطق التي تشملها الحملة.: