الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - دليلك الشامل حول مستشفى الحرس الوطني الرياض.. التخصصات الطبية والأقسام والخدمات المقدمة

ليل مستشفى الحرس الوطني

في الرياض يعتبر واحدا من أبرز المؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية، ويضم المستشفى العديد من الأقسام المتخصصة ويقدم خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة، وسنتناول في الفقرات القادمة أهم هذه الأقسام وخدماتها.

أهم المعلومات عن مستشفى الحرس الوطني الرياض

هذا المرفق الصحي الرائع يُعرف أيضا باسم مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني، وهو من أبرز المشاريع الوطنية في المملكة العربية السعودية، ويقع هذا الصرح الوطني الكبير في محافظة الرياض على طريق الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وشهد افتتاحه في عام 1982، وفي مايو 1983 بدأ المستشفى استقبال المرضى وتقديم خدمات طبية عالية الجودة على مستوى العناية الأولية والتخصصية، ويقدم المستشفى هذه الخدمات من خلال نظام صحي خاص يخدم جميع موظفي الحرس الوطني السعودي.

يحتوي المستشفى على ما يقرب من 1,973 سريرا مجهزا لاستقبال المرضى، ويضم طاقما مؤهلاً من 2,451 طبيبا، و5,282 موظفا إداريا وأخصائيا في الدعم، بالإضافة إلى حوالي 8,584 متخصصا في مجال الرعاية الصحية والدعم الطبي.

أهم أقسام المستشفى مستشفى الحرس الوطني

يحتضن مستشفى الحرس الوطني مجموعة متنوعة من الأقسام الطبية المتخصصة، ومن بينها:

قسم علوم الكبد ومركز زراعة الأعضاء.

مركز الملك عبد العزيز لطب وجراحة القلب.

قسم أمراض النساء والتوليد.

قسم الطب الباطني.

قسم المختبرات وعلم الأمراض.

قسم التصوير الطبي.

طب وجراحة العيون.

قسم العناية المركزة.

قسم الصحة النفسية.

قسم الجراحة العامة.

قسم طب الطوارئ.

قسم طب الأسنان.

قسم جراحة العظام.

قسم إدارة التخدير.

قسم الأورام.

أهم الخِدمات التخصصية التي يقدمها مستشفى الحرس الوطني

تقدم مستشفى الحرس الوطني مجموعة متنوعة من الخدمات التخصصية، وسنستعرض أهم هذه الخدمات في النقاط التالية:

علم نفس الطفل والمراهق والعلوم السلوكية.

أمراض الدم والأورام لدى الأطفال.

العناية المركزة لحديثي الولادة.

علم الوراثة والطب الدقيق.

علم الأمراض والمختبر.

الصحة النفسية للبالغين.

طب الطوارئ للأطفال.

اختصاصي أطفال.

التصوير الطبي.

جراحة الأطفال.

تخدير الأطفال.

خدمة الرعاية المنزلية التي تقدمها المستشفى الحرس الوطني

تقدم مستشفى الحرس الوطني خدمة مميزة وهي خدمة الرعاية المنزلية، ويتضمن هذا القسم مجموعة من الخدمات التي تشمل:

خدمات العلاج التنفسي.

العلاج عن طريق الوريد.

برنامج التغذية الوريدية.

التغذية السريرية.

العلاج الوظيفي.

الخدمة الاجتماعية والنفسية.

متابعة سيولة الدم.

الرعاية التلطيفية.

العناية بالجروح.

التمريض العام.

خدمات الطبابة العامة.

أرقام الاتصال مستشفى الحرس الوطني

يمكن التواصل مع مستشفى الحرس الوطني عبر مجموعة متنوعة من الوسائل والأرقام، وإليكم قائمة بهذه الوسائل:

الهاتف العام: +966 11 8011111.

قسم مواعيد المرضى: 8010077.

قسم علاقات المرضى: 8010299.

قسم الأشعة: 12991/12992.

قسم المختبر: 18663/18664.

قسم الصيدلة: 8018740.

الإسعاف من خارج المستشفى: 8019989 / 8019924.

الإسعاف من داخل المستشفى: 19989/19924.

في نهاية هذا المقال قُدمت لكم معلومات شاملة حول مستشفى الحرس الوطني في الرياض وأهمية أقسامه والخدمات المتاحة فيه.