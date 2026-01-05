عاجل تطبيق رسوم لاسترداد استقدام السعوديين العمالة المنزلية… تعرف على الرسوم عبر منصة مساند

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 08:21 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةعاجل تطبيق رسوم لاسترداد استقدام السعوديين العمالة المنزلية… تعرف على الرسوم عبر منصة مساند

تعتبر العمالة المنزلية هي إحدى الأنظمة التي توجد في المملكة العربية السعودية لتقوم بمساعدة جميع المقيمين في عملية تدبير شؤون العمل وهذا من خلال موقع إلكتروني مخصص للعمالة المنزلية وهو منصة مساند، فإذا كان هناك رغبة لأي مقيم سعودي أن يقوم بإلغاء العقد الخاص به للعمل، والحصول على قيمة الرسوم التي قام بدفعها عند الاستقدام، فيتم هذا بطريقة سريعة وسهلة من خلال منصة مساند السعودية فيتم استعادة كافة الرسوم المقدمة للعمالة المنزلية أثناء التقديم، ويجب الانتباه على الفرق الواضح بين رسوم التأشيرة التي تتبع الاستقدام على العمالة، والرسوم التي تخص تأشيرة مساند لأن تأشيرة مساند تبلغ قيمة استخراجها 170 ريال سعودي مع زيادة بسيطة بينما سعر تأشيرة العمالة تصل إلى ألفين ريال سعودي، ولا يتوقف عمل المنصة على هذه الخدمة فقط بل هناك مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى سوف يتم التعرف عليها أيضاً.

خطوات استرداد رسوم التقديم بالعمالة المنزلية عبر منصة المساند السعودية

يستطيع أي مقيم الاستفادة من هذه الخدمة واسترداد كافة الرسوم التي تم فرضها على الاستقدام عبر مساند، ولكن يجب معرفة أن هذه الخدمة متاحة فقط لمدة معينة، حيثُ لابد أن يكون لم يمر وقت أكثر من ثلاثة أيام من وقت التقديم، وللاسترداد يجب تنفيذ الخطوات كما يأتي:

يتم الدخول إلى منصة مساند السعودية.

يتم الضغط على أيقونة تسجيل دخول.

ومن ثم اختيار أيقونة بياناتي.

وفور الدخول يتم الضغط على خدمة استرداد رسوم.

وفي خلال دقائق معدودة يتم استرجاع الرسوم وإلغاء الاستقدام على نفس الحساب الذي تم قيام المقيم الدفع منه.

وإذا لم يتم استرداد القيمة المدفوعة خلال 72 ساعة يجب الاتصال برقم 19990 وهو خاص بالوزارة السعودية المالية.

تعرف على خدمات منصة مساند 1447

تتنوع الخدمات التي تقدمها منصة مساند جعلها خيار مثالي وسهل لتنفيذ أي خدمة إلكترونية من الخدمات التي تقدمها، وهذه الخدمات هي كل ما يلي: