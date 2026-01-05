اسماء لاعبي النصر الاجانب 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 08:21 مساءً - سنتعرف اليوم على اسماء لاعبي النصر الاجانب، حيث يعد نادي النصر السعودي من أكبر الأندية في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يضم الكثير من اللاعبين المميزين والمعروفين في عالم الساحرة المستديرة بمهاراتهم وقدراتهم الفنية داخل ملعب المباراة، لذلك سنتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على أسماء لاعبي النصر الأجانب.

اسماء لاعبي النصر الاجانب

لقد قام نادي النصر السعودي بإبرام مجموعة من الصفقات القوية من أجل تدعيم الفريق بلاعبين أجانب على أعلى مستوى من المهارات والقدرات، وذلك من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك بها النادي، لذلك سنتعرف على أسماء لاعبي النصر السعودي الأجانب من خلال الآتي:

أسماء لاعبين أجانب غادروا النصر السعودي

هناك مجموعة من اللاعبين الأجانب في نادي النصر السعودي الذي رأى المدرب البرتغالي لويس كاسترو أنهم أصبحوا غير مناسبين للفريق الأول، كما أنه يريد جلب لاعبين أجانب أقوى من اجل إرضاء طموح جمهور النادي السعودي والعودة إلى الإنتصارات، لذلك سنتعرف على أسماء لاعبين أجانب غادروا نادي النصر السعودي من خلال الآتي:

اسم اللاعب الجنسية النادي المنتقل إليه جين سو كيم جيونبوك كوري جنوبي مُعار إلى جونبك هيونداي ألفارو جونزاليز إسباني مُعار إلى القادسية لويس جوستافو برازيلي ـــــــــ أغوستين اجناسيو أرجنتيني بوكا جونيورز جيسلان كونان إيفواري مُعار إلى الفيحاء بيتي مارتينيز أرجنتيني ريفير بليت جلال الدين ماشاريبوف أوزباكستاني ــــــــــ

متى تأسيس نادي النصر السعودي

إن تاريخ تأسيس نادي النصر السعودي هو يوم 24 من تشرين الأول عام 1955 ميلاديًا، ويحتل نادي النصر السعودي المرتبة رقم 13 من حيث تاريخ التأسيس، فهو جاء خلف نادي الرياض الذي تم تأسيسه في نفس العام، ويليه نادي التعاون الذي تم تأسيسه في العام التالي.

بالإضافة إلى ذلك فقد أطلق على نادي النصر السعودي منذ التأسيس اسم الوثبة، لكن تم تغيير هذا الاسم بعد الاعتراف به من قبل هيئة رعاية الشباب عام 1960 ميلاديًا، وقد تم تحديد اللونين الأصفر الذي يشير إلى رمال الصحراء، والأزرق الذي يشير إلى بحار الخليج العربي، وذلك في شعار النادي الذي تضمن رسم خريطة جزيرة العرب وما يحيط بها من بحار وخلجان.

