لتتواصل مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني .. اليكم رقم شركة عناية

تعتبر شركة عناية من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تعد شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني من أفضل الشركات في هذا المجال، لهذا يبحث الناس عن رقم التواصل مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، كما توفر الشركة للمواطنين تغطية لعدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية، وعبر موقع لحظات نيوز نقدم لكم رقم تأمين عناية السعودية.

قامت شركة عناية للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية والتي توفر أفضل الخدمات الطبية، بتوفير طرق للتواصل حتى يكون من السهل التواصل معها، ومن أهمها أرقام الهاتف، وفيما يلي نقدم لكم أبرز طرق التوصل مع الشركة:

يمكن التواصل مع شركة عناية للتأمين التعاوني من خلال رقم 8003010030 أو رقم 920019990.

بالإمكان التواصل مع الشركة على تطبيق واتساب على رقم 966920019990.

يمكنك التوجه إلى الشركة التي تتواجد في العنوان التالي: 7521، الفخر، 3732، حي الخالدية جدة – المملكة العربية السعودية.

بالنسبة لرقم خدمة مكتب المبيعات الخاص بالشركة فهو 920004121.

يوجد فرع لشركة عناية في الرياض في العنوان التالي: 7387 طريق الثمامة الربيع، الرياض 13315 – المملكة العربية السعودية.

يمكن القيام بتحميل تطبيق عناية على جهاز الأندرويد “من هنا“.

بالإمكان تحميل التطبيق على جهاز الأيفون “من هنا”.

المستشفيات التي يشملها تأمين عناية

إن الاشتراك في شركة تأمين عناية يضمن للمواطنين والشركات في المملكة العربية السعودية الحصول على خدمات طبية في العديد من المستشفيات والمستوصفات المُوزعة في المملكة، والتي تأتي على النحو التالي:

الهلال الأخضر.

مستشفى نجد.

مستشفى سند الطبي.

مستشفى رابية.

مستشفى الولادة لصاحبها الدكتور سليمان الحبيب.

مستشفى الملكة.

المستشفى المتخصصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

مستشفى الفلاح الطبي.

مستشفى الدولي للأسرة.

مستشفى الحمادي النزهة الطبي.

مستشفى الجزيرة الطبية.

مستشفى الإمام عبد الرحمن فيصل.

مستشفى الأزهار.

المركز التخصصي.

الرياض الوطني.

دار الشفا.

أنواع التأمين في شركة عناية بالمملكة

إن شركة عناية للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية تضم مجموعة من التأمينات المتنوعة للمواطنين والمقيمين، والتي تتمثل فيما يلي:

الفئة الكلاسيكية.

الفئة الذهبية.

الفئة الفضية.

الفئة البرونزية.

خدمة التطعيم بالبيت.

الفئة الألماسية.

خدمة طب الأسنان بالبيت.

خدمة العناية بالحمل في البيت.

من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطن في المملكة السعودية هي شركة تأمين تعرض له خدمات متميزة، وهذا ما تقدمه شركة عناية للتأمين التعاوني، وحتى يتمكن المواطنين من التواصل مع الشركة يبحثون عن رقم التواصل مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني الذي توفره الشركة لسهولة التواصل معها.