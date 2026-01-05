تامين اخطاء طبية 1447 كم سعره وما هي الحالات التي يشملها التأمين وكم حدود التغطية؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 08:21 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةتامين اخطاء طبية 1447 كم سعره وما هي الحالات التي يشملها التأمين وكم حدود التغطية؟

يبحث البعض عن تامين اخطاء طبية كم سعره وما هي الحالات التي يشملها التأمين وكم حدود التغطية؟، حيث إن العديد من الشركات التأمينية في السعودية توفر خدمة التأمين ضد الأخطاء الطبية، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز سعر تأمين الأخطاء الطبية.

تامين اخطاء طبية كم سعره

تأمين الأخطاء الطبية هو تأمين يغطي المخاطر تجاه الغير التي تنتج بفعل خطأ وسهو لممارسي المهن الطبية مما يؤدي إلى إصابات جسدية، ونفقات طبية وأضرار في الممتلكات، والذي يختلف سعره من شركة إلى أخرى، الحدود القصوى للتعويض تتراوح ما بين ​100,000 ريال و ​1000,000 ريال.

ما هي الحالات التي يشملها التأمين

توجد العديد من الحالات التي يغطيها التأمين والتي تتمثل في الآتي:

أطباء التخدير والأمراض النسائية.

الأطباء العاملون وأطباء الأسنان.

الجراحون وجراحة العظام وأمراضها وجراحة المسالك البولية.

المساعدون الطبيون والفنيون والممرضات.

كم حدود التغطية للتأمين على الأخطاء الطبية

في الجدول التالي سوف نعرض الحدود الخاصة بالتغطية التأمينية والتي تتمثل في الآتي:

الحد السعر حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة ويشمل ذلك الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة 500 ألف ريال سعودي حد الإقامة والإعاشة اليومي للمرافق (غرفة مشتركه بحد أقصى150 ريال سعوديً/ يوم) سبة التحمل (المشاركة في الدفع): النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن له)عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة مبلغ الاقتطاع: (0-20%) بحد أقصى 75 ريال داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة. مبلغ الاقتطاع: (0- %20) بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة. مبلغ الاقتطاع: (0- %20) بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة. الطبيب العام 50 ريال سعودي التخصصات الندرة كالقلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 500 ريال سعودي حد الإقامة والإعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب (غرفة مشتركه بحد أقصى600 ريال سعودي/ يوم) الأخصائي طبيب نائب ثاني 100 ريال سعودي الأخصائي طبيب نائب أول 200 ريال سعودي تكاليف علاج الأسنان بحد أقصى 2000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة الاستشاري 300 ريال سعودي نفقات الحمل والولادة بحد أقصى 15,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة ولادة الأطفال المبتسرين بحد خاص المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة

مزايا وثيقة تأمين الأخطاء الطبية العديد

توجد العديد من المزايا التي توفرها وثيقة تأمين الأخطاء الطبية والتي تتمثل في النقاط التالية:

وثيقة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية

إجراءات طبية سريعة.

التقديم عبر الإنترنت.

مرونة في مدّة الوثيقة تتراوح بين 1، 3 و5 سنوات.

نطاق واسع لحدود التغطية.

فريق ذو خبرات استثنائية للمساعدة والدعم.

أهمية وثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية

من المتعارف عليه أن وثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية لها أهمية كبيرة والتي تتضح فيما يلي:

الخطة التأمينية غير مقتصرة على الأطباء والجراحين ولكنها تضم الكادر الطبي بالكامل.

تخفيف العبء والتكاليف ضد الأخطاء المختلفة التي ربما يقع بها أثناء مزاولة عمله كممارس.

راحة البال والحماية الكاملة التي توفر العمل بشكل إيجابي دون ضغوط.

توفر للمدارس حماية ضد الأخطاء التي قد يقع به في أمور من مسؤوليته.

توفر العديد من شركات التأمين الطبي العديد من الخدمات التي تتعلق بالتأمين ضد الأخطاء الطبية التي قد تحدث للفرد في أحد المستشفيات بصورة مميزة.