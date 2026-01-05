الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً - بعد القرارات الأخيرة من خادم الحرمين وولي العهد | شروط الضمان الاجتماعي المطور 1447 لجميع الفئات

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور؟ وهل تختلف شروط الضمان المطور من فئة لأخرى؟ يعتبر الضمان الاجتماعي المطور من أهم وأفضل برامج الدعم المادي المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين المستحقين، وسوف نتعرف اليوم من خلال جريدة لحظات نيوز إلى شروط استحقاق معاش الضمان المطور لجميع الفئات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور لجميع الفئات

إن شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور تختلف من فئة لأخرى، ونتعرف إلى الشروط المخصصة لكل فئة على حدة فيما يلي:

1- شروط الضمان المطور للعزاب

لكي يحصل الأعزب على معاش الضمان المطور يجب أن تستوفى لديه الشروط التالية:ب

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم دائم الإقامة في المملكة.

أن يقدم الشخص كل ما يثبت أحقية حصوله على الدعم.

أن يتم تقديم وثيقة توضح نوع العقار الذي يسكن فيه الشخص سواءً كان ملك أو إيجار أو غير ذلك.

ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم 110 ريال سعودي.

أن يتم الالتزام بكافة الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية لاستحقاق الدعم.

2- شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين

يحصل المتقاعد على معاش الضمان المطور عند توفر الشروط التالية لديه:

أن يكون المتقدم سعوي الجنسية.

أن يكون المتقاعد مقيمًا داخل المملكة وليس خارجها.

أن يكون لدى المتقدم ما يؤكد بلوغه سن المعاش.

ألا يكون لدى الكتقدم راتبًا أكبر من قيمة المعاش.

أن يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على معاش الضمان.

أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض التي تمنعهم عن العمل.

3- شروط الضمان المطور للمطلقات

يمكن للمرأة المطلقة أن تحصل على معاش الضمان الاجتماعي في حال توفرت لديها الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ويستثنى من هذا الشروط المرأة الأجنبية المطلقة من رجل سعودي ولديها أولاد ومقيمة في المملكة.

ألا تكون لدى المتقدمة وظيفة أو أي دخل يعولها ويعول أسرتها.

أن تكون المتقدمة مطلقة من رجل سعودي.

ألا يزيد عمر المتقدمة عن 65 سنة.

أن تكون المرأة المطلقة مقيمة داخل السعودية.

أن يكون لدى المتقدمة حسابًا في البنك لكي يتم تحويل الراتب الشهري ليها.

4- شروط الضمان الاجتماعي للموظفين

من حق الموظف في السعودية أن يحصل على معاش الضمان الاجتماعي المطور إذا توفر لديه ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول مالية أو عقارات ذات قيمة كبيرة.

أن يكون المتقدم دائم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دور الرعاية التابعة للحكومة السعودية.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي جهة أخرى.

أن يلتزم المتقدم بكل شروط ومتطلبات الحصول على الضمان المطور.

5- شروط الضمان الاجتماعي للأرامل

أعطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الحق في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور إذا توفرت لديها هذه المتطلبات:

أن تكون الأرملة سعودية الجنسية.

أن يكون زوج المتقدمة المتوفى سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز راتب المتقدمة راتب الضمان المطور.

ألا يكون لدى المتقدمة أصولًا مالية أو عقارية.

أن يتم تقديم كافة الأوراق والوثائق التي تثبت أن المرأة أرملة.

يحق للمرأة الأجنبية أرملة الرجل السعودي ولديها أولاد الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.

في حال اكتشاف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المتقدم قد قدم معلومات غير دقيقة لكي يحصل على المعاش يتم اتخاذ إجراء قانوني رادع ضده.