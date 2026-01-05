الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً - يقوم خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم الدعم للمواطنين، لذلك الموارد البشرية توضح الحد الأدنى لمعاش الضمان المطور بعد زيادة 20%؟ حيث إن الملك سلمان حماه الله أعلن عن زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، لذلك يمكنك من خلال موقع لحظات نيوز معرفة ما هو الحد الأدنى للمعاش.

الحد الأدنى لمعاش الضمان المطور بعد زيادة 20%؟

من وقت الإعلان عن الزيادة بنسبة 20% عن قيمة الحد الأدنى يتساءل العديد من الناس عما هو الحد الأدنى، لذلك سوف نتعرف معًا على ما هو الحد الأدنى المستحق للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وأصبح يحق للمواطن الحصول على الدعم بقيمة 1320 للعائل بدلًا من 1100 ريال سعودي.

أما التابع فأصبح يحق له الحصول على 660 ريال سعودي، حيث إنه كان له 550 ريال سعودي فقط، لكن هذه الزيادة جاءت بعد الإعلان عن الزيادة بنسبة 20%، وقامت الوزارة بتحديد الحد الأقصى للضمان الاجتماعي وهو 5 آلاف ريال سعودي.

وقد قامت الوزارة بالتوضيح إن تبدأ هذه الزيادة من يوم الجمع 23 أكتوبر حتى يوم 1 نوفمبر لعام 2026، وذلك إذا كان المتقدم مستوفى الشروط.

اتفرج أيضًا: أبشر: كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الاقامة والسداد الإلكتروني في خطوات بسيطة

اتفرج أيضًا: ما هي خطوات اسناد المواد للمعلمين عبر نظام نور

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الشروط التي يجب على المتقدم استيفائها ليتمكن المواطن من الحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يلزم على المتقدم ان يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في الأراضي السعودية بشكل مستمر ودائم.

يستثنى من شرط الجنسية الأرامل والأيتام والمطلقات من زوج غير سعودي الجنسية، وذوي الاحتياجات الخاصة.

يتطلب الالتزام بالطلبات الخاصة التي قدمتها وزارة الموارد البشرية التي تختص الموظفين والمعلمين والصحة، التأهيل.

من الضروري أن تكون كافة الأموال الخاصة بالمتقدم تتوافق مع اللائحة الموجودة.

لابد ان يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر، وغير ذلك يعتبر عائل للأسرة.

اتفرج أيضًا: الداخلية تعلن عن اخر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف

اتفرج أيضًا: للتواصل والاستعلام اليكم رقم هاتف أمازون السعودية

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

لابد من اتباع بعض الخطوات لكي يتمكن المستخدم من الاستعلام عن الدفعة الجديدة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

اذهب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي ” من هنا “.

برجاء كتابة رقم السجل المدني أو رقم الإقامة إذا كنت غير سعودي الجنسية.

اذكر كلمة السر.

اضغط على أيقونة تسجيل دخول.

يرجى اختيار كلمة الاستعلام عن الدفعة.

اضغط على كلمة الاستعلام عن الدفعة.

اذكر تاريخ استحقاق الدعم.

اضغط على خانة استعلام.

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المعونات للمواطنين في المملكة، وذلك لتحسين المعيشة ومواجهة صعوبات الحياة، لذلك قمنا بالتعرف على ما هو الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي، وقمنا بتوضيح بعض المعلومات عن الضمان الاجتماعي.