طريقة الاستفادة من دعم الإيجار المقدم من برنامج الدعم السعودي للايجار السكني 1447..معلومات جديدة من وزارة الإسكان حول دع...

- 1/2
- 2/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:10 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة الاستفادة من دعم الإيجار المقدم من برنامج الدعم السعودي للايجار السكني 1447..معلومات جديدة من وزارة الإسكان حول دعم الإيجار تعرف عليها
طريقة الاستفادة من دعم الإيجار المقدم من برنامج الدعم السعودي للايجار السكني 1447..معلومات جديدة من وزارة الإسكان حول دعم الإيجار تعرف عليها
هناك برنامج جديد بدأت وزارة الإسكان بدعمه وتوفير فرصة لاستحقاق الكثير من المواطنين السعوديين وهو دعم الإيجار الشهري السكني، وهذا لكل مواطن يريد أن يقوم باستئجار شقة سكنية من البرنامج، وهذا البرنامج من أحدث البرامج التي عملت عليها ونفذتها وزارة الإسكان، ولقد تم النشر على منصة إيجار الرسمية إعلان حول الإيجار السكني، وتم إقبال الكثير من السعوديين الذين يريدون الإستفادة والحصول على إحدى وحدات السكن المقدمة من الإسكان، ولكن يريدون أن تكون طريقة الدفع بسيطة وغير معقدة ليتم تيسير عملية الدفع، وكان هذا من إحدى أهداف هذا البرنامج حتى يدعم المواطنين وتوفير وحدات سكنية تتناسب معهم وكذلك تتناسب طريقة الدفع مع قدرتهم المالية المختلفة من مواطن إلى آخر.
برنامج الدعم السكني أو الإيجار من وزارة الإسكان
يتساءل الكثير منذ رؤية وانتشار الإعلان عن طبيعة هذه الوحدات وما هي قائمة الشروط الخاصة بها حتى يستطيع المواطن الحصول على استحقاق برنامج دعم الإيجار للوحدات السكنية المقدم من الوزارة، وبالفعل تم الرد من الوزارة حيثُ يوجد عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها عند التقديم وهي تلخص في مجموعة النقاط الآتية:
- يتم حصول فئات محددة من المواطنين السعوديين على هذا البرنامج وهم: (ذوو الدخل المادي الضعيف، الأسر التي يوجد بها مريض، الأسرة الذي توفي معيلها، أسر السجناء).
- يجب أن يكون عقد الإيجار الخاص بالمواطن موثق بشكل رسمي من خلال شبكة الإيجار.
- لابد من انضمام المنطقة إلى الدعم من خلال قرار اللجنة المحددة.
خطوات التسجيل في دعم الإيجار السكني 1447
بعد التعرف على الشروط والالتزام بكل نقاطها يتوجه الجميع إلى معرفة طريقة التسجيل في هذا الدعم، حيثُ يكون من أكثر أنواع الدعم اهتمام لأنها تنقذ حياة الكثير بتوفير مسكن لهم، لهذا يجب التقديم بطريقة صحيحة وأن يكون المتقدم على علم بكل الشروط وأن تكون متوفرة فيه، والتسجيل يتم من خلال التالي:
- الدخول إلى منصة إيجار الرسمية عبر الإنترنت.
- يتم اختيار خدمة دعم الإيجار.
- وفي الأعلى يتم تسجيل دخول الحسابات الخاصة بالمنصة يتم الضغط عليها.
- يتم وضع البيانات وتسجيل الدخول، أما اذا لم يكون هناك حساب خاص بالمتقدم على المنصة يتم إنشاء حساب.
- ثم بعد ذلك يكون هناك نموذج طلب يتم الضغط عليه وتعبئة البيانات.
- وارفاق صورة من أصل عقد الإيجار مع جميع المستندات الأخرى المطلوبة.
- وفي النهاية يتم إرسال ذلك الطلب.