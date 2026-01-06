حاسبة تمويل الراجحي 1447 للتمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةحاسبة تمويل الراجحي 1447 للتمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات

يتسائل العديد من المواطنين السعوديين عن كيف احسب القرض من بنك الراجحي، حيث إن مصرف الراجحي يعد أحد أفضل مقدمين الخدمات التمويلية في المملكة، ويقدم الراجحي عبر موقعه الإلكترونية أداة حاسبة القروض حتى يسهل على العملاء معرفة كم يمكنه الحصول على قرض قبل التقدم بالطلب، لذا نعرض عبر موقع لحظات نيوز كيفية حساب قرض الراجحي.

كيف احسب القرض من بنك الراجحي

أصبح الآن بإمكان عملاء البنك الراجحي حساب قيمة تقديرية لقيمة التمويل التي يمكنهم الحصول عليها من البنك، وذلك من خلال أداة حاسبة القروض التي يقدمها مصرف الراجحي على موقعه الرسمي الإلكتروني، وسوف نشرح كيفية استخدامها في الفقرات التالية.

يوفر مصرف الراجحي حاسبة تمويل خصيصًا للتمويلات الشخصية، وسوف نوضح كيفية الاستفادة منها في النقاط التالية:

قم بالولوج على رابط حاسبة التمويل الشخصي من الراجحي مباشرةً “من هنا“. سوف تظهر صفحة التمويل، تحرك فيها للأسف حتى تجد الحاسبة. قم بتحديد نوع الحساب ما بين خيارين تحويل الراتب أو بدون. ثم حدد الجنسية سعودي، أو مقيم. من أدخل قيمة دخلك الشهري في الحقل المخصص لذلك. ثم اكتب قيمة الأقساط الشهرية الملتزم بها حاليًا. بعد ذلك حدد قطاع العمل من بين خاص أو حكومي، ثم القطاع الفرعي. ثم اختر المدة التمويل، والتي يمكن أن تكون بدايةً من 6 أشهر، وحتى 60 شهر، أي خمسة سنوات. بالأخير اضغط فوق زر احسب، وسوف تظهر القيمة التقديرية للقرض الشخصي الذي يمكنك الحصول عليه من بنك الراجحي.

حاسبة تمويل الراجحي العقاري

في ضوء الإجابة عن سؤال كيف احسب القرض من بنك الراجحي، نشير إلى أن مصرف الراجحي يوفر كذلك حاسبة القروض العقارية، وسوف كيفية الاستفادة منها فيما يلي:

قم بالدخول إلى رابط حاسبة القرض العقاري من الراجحي “من هنا“. تحرك في الصفحة إلى الأسفل حتى تصل على الحقول الخاصة بحاسبة التمويل العقاري. قم بإدراج الدخل الشهري في الحقل المناسب. من ثم ادخل سنك الآن. بعد ذلك اختر مدة الاستحقاق، والتي يمكن اختيارها بدايةً من سنة واحدة وحتى 20 سنة. من ثم أدخل قيمة العقار، وسوف يتم تعبئة قيمة الدفعة المقدمة بشكل تلقائي. بالأخير انقر زر (حساب)، وسوف تظهر قيمة القرض، والإجمال المستحق والقسط الشهري بقيم تقريبية.

حاسبة تمويل الراجحي للسيارات

أما عن حساب تمويل الراجحي للسيارات، فإن الموقع لا يوفر أداة الحاسبة لهذا النوع من التمويل، لكنه يقدم أمثلة توضيحية يمكن الاعتماد عليها لمعرفة قيمة القرض التقريبية التي يمكن الحصول عليها، وسوف نوضح الأمثلة فيما يلي:

أمثلة تمويل سيارة تأجير بدون تحويل الراتب تأجير بتحويل الراتب مبلغ التمويل بالريال السعودي 100,000 75,000 75,000 مدة التأجير ثلاثة سنوات معدل النسبة السنوي 7.97% 7.97% 7.04% القسط الشهري بالريال السعودي 1,650 1,238 1,345 دفعة التملك بالريال السعودي 50,000 37,500 37,500

في الختام نكون قد عرضنا الإجابة عن سؤال كيف احسب القرض من بنك الراجحي، حيث إن مصرف الراجحي يوفر أداة حاسبة القروض للتمويلات الشخصية، والعقارية، كما يوفر أمثلة توضيحية يمكن الحساب من خلالها قيمة تقريبية للقرض.