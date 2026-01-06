الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 صباحاً - “جداره” اسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1447 برقم الهوية || رابط نتائج وظائف جدارة الخدمة المدنية 1447

الخدمة المدنية تعرف علي اسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1447″جدارة”

ازدادت نسبة البحث عن عمل موضوعي على الإنترنت أملاً في الالتحاق بوظيفة تلبي تطلعات المواطنين وتقضي على البطالة ، وازداد البحث عن طرق للتقدم لوظيفة بوزارة التعليم الإداري ، والظروف اللازمة ، وفتحت وزارة التربية والتعليم وظائف من خلال النظام الموضوعي لتعيين عدد معين من الشباب في الوظائف الشاغرة ، بما في ذلك. في التخصصات التالية: الإدارة والتعليم والصحة منصة جدارا هي منصة إلكترونية أطلقتها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لتسهيل عملية التوظيف حيث أنها وسيط بين جهة راغبة في العمل والمتقدمين لهذه الوظائف بسهولة وبساطة من المنزل ، كما توفر المنصة العديد من للمواطن السعودي ، والمنصة ذات مصداقية عالية لأنها تابعة لإحدى الهيئات الحكومية.

الاستعلام عن الوظائف التعليمية جدارة

الدخول على (منصة مسار). من هنا الدخول

ادخل رقم الهوية الخاص بك في الخانة المخصصة لها.

ثم ادخال كلمة السر الخاص بك في الحقل المخصص لها.

ثم قم بتحديد الجنس (ذكر / أنثى).

وفي تلك الخطوة قم بتعبئة رمز التحقق المرئي الذي سوف يظهر أمامك.

ثم اضغط على خيار “دخول”.

وفي النهاية قم باستكمال جميع خطوات الاستعلام.

الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11,547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام "#جدارة"، بمنصة "مسار"؛ تمهيداً لاختيار المرشحين نهائيا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.#واس_عام pic.twitter.com/2IZkh5X7X4

شروط المرشحين الوظائف التعليمية 1447

اسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1447 وظائف جدارة

فيما يتعلق بشروط التقديم ، من بين أمور أخرى للمناصب الإدارية في وزارة التربية الوطنية:

يجب أن يكون المتقدمون لشغل مناصب إدارية في وزارة التربية من مواطني المملكة العربية السعودية.

الاستثناءات هي أولئك الذين نشأوا مع آبائهم خارج المملكة

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في المملكة العربية السعودية.

إذا حصلت على مؤهل من خارج المملكة العربية السعودية ، فيجب عليك تقديم مؤهل أكاديمي معادل

يجب ألا تتولى الوحدة أي وظيفة أخرى في الحكومة

ضرورة توفير كافة المعلومات والمستندات وشهادات الخبرة المتعلقة بالعمل المنجز

يجب أن يتصرف بشكل جيد ويجب ألا يكون متورطًا في جريمة تشهير أو عقوبة.

يجب أن يخضع المرشحون للمناصب الإدارية لمقابلة فردية

يجب التحقق من البيانات بشكل جيد ومراجعتها على موقع جدارة.

اسماء المرشحات الوظائف التعليمية 1447

حددت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في الوظائف الإدارية بوزارة التربية والتعليم السعودية على النحو التالي.

تحتاج إلى الحصول على منصة Jadarah يجب عليك تسجيل الدخول مرة أخرى ، أدخل اسمك الكامل وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك أي حساب ، فأنت بحاجة إلى إنشاء حساب جديد بالنقر فوق زر ارتباط التسجيل الجديد يجب على الشخص الطبيعي إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ، بما في ذلك الهوية الوطنية ، بغض النظر عما إذا كان ذكرا أو أنثى. يجب عليك إدخال اسمك الكامل وحالتك الطبية ودرجتك الأكاديمية وتفاصيل الاتصال ثم كلمة المرور الخاصة بك.

اسماء المرشحات الوظائف التعليمية 1447

يجب إدخال إعلان متاح للوظائف الإدارية بوزارة التربية والتعليم في جدارا ، يجب إدخال التخصص الذي اسماء المرشحات الوظائف التعليمية 1447 ترغب في الحصول عليه ، ثم مراجعة البيانات والتحقق منها والموافقة عليها ، ثم الالتزام بالمهام الإدارية لبرنامج جدارا.

رابط التسجيل في المناصب الإدارية بوزارة التربية والتعليم.

فيما يتعلق بالتقدم للعمل الإداري مع وزارة التربية والتعليم ، فقد أشارت الجهات المعنية إلى رابط يمكن للفرد التقدم له بالذهاب إلى منصة جدارا والنقر على العمل الإداري بوزارة التربية والتعليم. رابط الوظائف الإدارية لوزارة التعليم.